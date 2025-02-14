مفتن يتلقى تهنئة من نظيره التركي بمناسبة انتخابه رئيسا للجنة الأولمبية

2025-02-14 16:55:02 - المصدر: واع

بغداد – واعتلقى رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية العراقية، عقيل مفتن، اليوم الجمعة، تهنئة رسمية من نظيره رئيس اللجنة الأولمبية التركية، إيگور آردنير، بمناسبة انتخابه رئيسًا للجنة الأولمبية الوطنية العراقية.وذكر إعلام اللجنة الأولمبية، في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "رئيس اللجنة الأولمبية العراقية عقيل مفتن تلقى تهنئة رسمية من نظيره إيگور آردنير، رئيس اللجنة الأولمبية التركية، بمناسبة انتخابه رئيسًا للجنة الأولمبية الوطنية العراقية للفترة 2025-2029".وأكد آردنير في رسالته: "نتقدم إليكم، باسم اللجنة الأولمبية التركية، بأجمل التحايا وأحر التهاني بمناسبة انتخابكم رئيسًا للجنة الأولمبية العراقية، واستمرار ثقة الجمعية العامة بكم قائدًا للعمل الأولمبي العراقي، متمنين لكم النجاح في مواصلة تطوير الرياضة في العراق".وأضاف آردنير، أنه "يسرنا أن ننقل تهانينا الصادقة إلى أعضاء المكتب التنفيذي الذين سيرافقونكم في العمل الأولمبي خلال المرحلة المقبلة."وأعرب آردنير، وفقا للبيان، عن أمله في "تعزيز العلاقات والتعاون والعمل المشترك بين اللجنتين الأولمبيتين، بما يسهم في تطوير الرياضة في بلدينا ويمتد أثره إلى عموم المنطقة."