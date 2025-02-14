2025-02-14 16:55:07 - المصدر: شفق نيوز

شفقنيوز/ كشف عضوان في مجلس النواب العراقي، يوم الجمعة، عن عدد القوانين التي منالمتوقع طرحها للتصويت داخل قبة البرلمان خلال الجلسات المقبلة، وموعد نفاذ تعديلقانون الأحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959.

وقالعضو اللجنة القانونية النيابية، باقر الساعدي، لوكالة شفق نيوز، إن "هناكالكثير من القوانين العالقة التي يعتزم مجلس النواب تمريرها، وستكون هناك جلسةللتصويت على مجموعة قوانين خلال الأسبوع المقبل".

وأكدالساعدي، أن "هناك 17 قانوناً في اللجنة القانونية سيتم طرحه في مجلس النوابخلال الجلسات المقبلة، وإذا اتفقت الكتل السياسية عليها دون تعطيل، فيمكن التصويتعلى جميعها في جلستين فقط".

منجهته، أوضح عضو اللجنة القانونية النيابية، مرتضى الساعدي، بشأن موعد نفاذ قانونالأحوال الشخصية الجديد، أن "القانون يكون نافذاً من تاريخ التصويت، مع بقاءالقانون السابق كما هو".

وأشارالساعدي خلال حديثه لوكالة شفق نيوز، إلى أن "اللجنة القانونية في مجلسالنواب بانتظار وصول مدونة قانون الأحوال الشخصية من الوقف الشيعي".

وأمسالخميس، أفاد مصدر سياسي مطلع لوكالة شفق نيوز، بأن "رئاسة الجمهورية صادقتعلى قوانين، تعديل الأحوال الشخصية، والعفو العام، وإعادة العقارات إلىأصحابها".

وشهدتجلسة مجلس النواب العراقي في 21 كانون الثاني/ يناير الماضي، تمرير "قوانينجدلية" تشمل تعديل قانون الأحوال الشخصية، وتعديل قانون العفو العام، وقانونإعادة العقارات لأصحابها في كركوك.

إلاأن العشرات من النواب اعترضوا على إقرار القوانين الثلاثة بسلة واحدة وقاطعواالجلسة، ومن ثم قدموا طعناً لدى المحكمة الاتحادية العليا بشرعية التصويت علىالقوانين والتي أصدرت بدورها أمراً ولائياً بإيقاف تنفيذ القوانين.

وعلىإثر ذلك أصدر مجلس القضاء الأعلى فتوى للمحاكم العراقية بالمضي في تنفيذ القوانينالتي يشرعها مجلس النواب.

وعادتالمحكمة الاتحادية، الثلاثاء الماضي، وقررت إلغاء الأمر الولائي الذي أصدرتهمسبقاً بشأن إيقاف العمل بالقوانين "الجدلية" الثلاثة.