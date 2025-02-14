تعادلان سلبيان في دوري نجوم العراق

2025-02-14 16:55:08 - المصدر: شفق نيوز

شفقنيوز/ تعادل فريقا الطلبة وديالى، وكذلك النجف والنفط، يوم الجمعة، ضمن منافساتالجولة 20 من دوري نجوم العراق لكرة القدم.

وجرتمباراة الطلبة وديالى في ملعب المدينة عند الساعة الثانية والنصف من بعد ظهر،وانتهت من دون أهداف.

وشهداللقاء طرد اللاعب الطلبة، لؤي العاني في الدقيقة 19 بسبب اللعب الخطر ضد لاعبديالى ليكمل الطلبة المباراة بعشرة لاعبين.

‏وبهذهالنتيجة رفع فريق الطلبة رصيده للنقطة 34 بالمركز الرابع، ورفع ديالى رصيده للنقطة10 بالمركز 20.

‏وفيالمباراة الثانية التي جرت في نفس التوقيت على ملعب الساحر أحمد راضي، تعادل فريقالنفط مع ضيفه النجف سلباً من دون أهداف.

‏وبهذهالنتيجة رفع فريق النفط رصيده للنقطة 28 بالمركز الثامن، ورفع النجف رصيده للنقطة26 بالمركز العاشر.