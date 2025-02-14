رئيس الوزراء استعداد العراق للتعاون مع الجميع لمواجهة مخاطر المخدرات

2025-02-14 17:05:02 - المصدر: واع

بغداد- واعأكد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الجمعة، استعداد العراق للتعاون مع الجميع لمواجهة مخاطر المخدرات.وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع):إن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، استقبل في مقرّ إقامته، المديرة التنفيذية لمكتب الأمم المتحدة للمخدرات والجريمة (UNDOC)، غادة والي، وذلك على هامش مشاركته في مؤتمر ميونخ للأمن بدورته الـ61".وأكد السوداني - بحسب البيان-"أهمية التنسيق بين الدول في ما يتعلق بهذا الملفّ الخطير، واستعداد العراق للتعاون مع جميع المنظمات والمؤسسات المختصة بمواجهة مخاطر المخدرات والجرائم العابرة للحدود"، معبراً عن "تقديم جميع التسهيلات الخاصة بفتح مقرّ إقليمي للمكتب في العراق".من جانبها، أشادت غادة والي بـ"ما حققه العراق في مجال مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، وأبدت استعداد المكتب للتعاون مع العراق في هذا المجال وفتح مقرّ إقليمي له في بغداد".