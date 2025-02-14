رئيس الوزراء: الحكومة اتخذت سلسلة إجراءات لتسهيل عمل الشركات في مجال التحول الرقمي

2025-02-14 17:05:02 - المصدر: واع

بغداد - واعأكد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الجمعة، أن الحكومة اتخذت سلسلة إجراءات لتسهيل عمل الشركات في مجال التحول الرقمي.وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع):إن" رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، استقبل المدير التنفيذي لشركة (Veridos) الألمانية مارك سيفرت، وذلك على هامش مشاركته في مؤتمر ميونيخ للأمن بدورته الـ61".وأضاف البيان، أن"اللقاء بحث تطوير التعاون مع الشركة العالمية المتخصصة بطباعة جوازات السفر والبطاقات الوطنية، من خلال مصنعها في العاصمة بغداد الذي يعد أحد أبرز روابط العلاقة الاقتصادية بين العراق وألمانيا".ورحب السوداني - بحسب البيان - بالمهام التي تنفذها الشركة واطلع على برامجها، ولاسيما المتعلقة بالتحول الرقمي في تطوير الخدمات الحكومية للمواطنين"، مبيناً أن "الحكومة اتخذت سلسلة إجراءات ضمن برنامجها من أجل تسهيل عمل الشركات لتحقيق تقدم ملموس بهذا المجال".