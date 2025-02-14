2025-02-14 17:10:02 - المصدر: واع

بغداد - واعأكدت السفارة العراقية في أنقرة، اليوم الجمعة، تسهيل منح سمات الدخول لرجال الأعمال والمُستثمرين الأتراك.وقال سفير العراق لدى أنقرة، ماجد اللجماويِّ، في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إنه "دعا رجال الأعمال والمُستثمرين الأتراك الراغبين في الحُصُول على سمة الدُخُول (الفيزا) إلى العراق، لمُراجعة مقرّ السفارة في العاصمة أنقرة لاستكمال الإجراءات المطلُوبة".وبين اللجماويِّ أنَّ "السفارة تعملُ على تسهيل منح سمات الدُّخُول لرجال الأعمال والمُستثمرين، لاسيَّما الأتراك، في إطار سعي العراق لتوفير بيئة استثمارية مُواتية ومُحفَّزة".وأوضح، أنَّ "الهدف من هذه التسهيلات هُو تعزيزُ التَّعاونُ الاقتصاديِّ والتجاريِّ بين العراق وتُركيا، وتسهيل دُخُول المُستثمرين الأتراك الذين يسعون للاستفادة من الفُرص الاستثمارية المُتاحة في العراق"، مشددا على "التزام السفارة بتقديم كافَّة أَشكال الدَّعم والتَّسهيلات اللازمة للمُستثمرين ورجال الأَعمال للحُصُول على سمة الدُخُول (الفيزا)".وأَشار إلى أنَّ "العراق يسعى إلى تحسين بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات الأجنبيَّة من خلال تسهيل الإجراءات، بما يُعزِّزُ التَّنميَة الاقتصاديَّة ويُسهمُ في بناءِ شراكاتٍ استراتيجيَّةٍ مُستدامةٍ مع الدول المجاورة".