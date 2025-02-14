مركز ابن البيطار يعلن ارتفاع نسبة نجاح عمليات جراحة القلب إلى 95 بالمئة

2025-02-14 18:45:01 - المصدر: واع

بغداد- واع- حسن الفوازأكد مركز ابن البيطار لجراحة القلب التابع لوزارة الصحة، اليوم الجمعة، أن استقدام فرق أجنبية رفع عدد العمليات لنحو 1300 سنوياً، وزاد نسب النجاح.وقال المعاون الفني لمركز ابن البيطار لجراحة القلب، عامر الرمضاني في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "وزارة الصحة أطلقت خطة طموحة لاستقدام كوادر طبية أجنبية متخصصة"، لافتا الى أن "هذه المبادرة جاءت لتقليل الأعباء الجسدية والنفسية والمالية عن المرضى وعائلاتهم".وأضاف، أن "السفر خارج العراق كان يستغرق وقتًا طويلاً بسبب الإجراءات الإدارية المتعلقة بالتأشيرات والحجوزات، مما قد يشكل خطرًا على حياة بعض المرضى الذين يحتاجون إلى تدخل جراحي عاجل، أما الآن، ومع وجود هذه الكوادر داخل البلاد، أصبح بالإمكان إجراء العمليات في الوقت المناسب، دون الحاجة إلى مواجهة صعوبات السفر والمخاطر المرتبطة به".وأشار الرمضاني إلى "النتائج الإيجابية التي حققتها هذه الخطة"، مؤكدًا أن "نسب نجاح العمليات الجراحية تجاوزت 95%، بفضل خبرة الكوادر الطبية المستقدمة وكفاءتها العالية".وأضاف، أن "مركز ابن البيطار كان يجري ما بين 80 إلى 100 عملية شهريًا بجهود الكوادر العراقية، وبعد استقدام الفرق الأجنبية، ارتفع عدد العمليات ليصل إلى 1200-1300 عملية سنويًا، مع توقعات بزيادة هذا العدد مستقبلًا".وأوضح الرمضاني أن "الوزارة تخطط للتوسع في هذا المشروع من خلال افتتاح المزيد من صالات العمليات، مما قد يرفع العدد السنوي للعمليات إلى 2000 عملية، أي بمعدل يتراوح بين 150 و160 عملية شهريًا".