جوارديولا يعلن غياب المدافع أكانجي لفترة طويلة بسبب الإصابة

2025-02-14 18:45:02 - المصدر: واع

متابعة – واعأكد مدرب مانشستر سيتي بيب جوارديولا، غياب مدافعه السويسري مانويل أكانجي لفترة طويلة بسبب الإصابة، وذلك قبل مواجهة نيوكاسل غدًا السبت ضمن منافسات الجولة الـ25 من الدوري الإنجليزي الممتاز.وأوضح جوارديولا خلال المؤتمر الصحفي أن "أكانجي سيخضع لعملية جراحية غدًا السبت، مما سيبعده عن الملاعب لمدة تتراوح بين 8 إلى 10 أسابيع".وكان المدافع السويسري، المنضم إلى السيتي قادمًا من بوروسيا دورتموند، قد تعرض للإصابة خلال مواجهة ريال مدريد في ذهاب الملحق المؤهل لثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، ما أجبر جوارديولا على استبداله بين الشوطين.وسيغيب أكانجي عن مواجهة الإياب الحاسمة أمام ريال مدريد الأسبوع المقبل، حيث يحتاج مانشستر سيتي للفوز بفارق أكثر من هدف لتعويض خسارته في الذهاب (2-3).وفي سياق متصل، تحدث جوارديولا عن حالة الوافد الجديد نيكو جونزاليس، الذي تعرض لإصابة خلال ظهوره الأول مع الفريق"، مشيرًا إلى أنه يتحسن يومًا بعد يوم، وسيتم تقييم وضعه الطبي خلال الساعات المقبلة".