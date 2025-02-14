في ميونيخ.. نيجيرفان بارزاني وأحمد الصباح يؤكدان أهمية التعاون بين الإقليم والكويت

2025-02-14 18:50:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أكد رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، يوم الجمعة، خلال اجتماع مع رئيس وزراء الكويت أحمد الصباح في ميونيخ، على أهمية التعاون المشترك في مختلف المجالات.

وقال المكتب الإعلامي للرئاسة، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "بارزاني، اجتمع مع الشيخ أحمد العبدالله الأحمد الصباح، رئيس وزراء الكويت، وذلك على هامش مؤتمر ميونيخ للأمن".

ولفت إلى أن "الجانبين ناقشا العلاقات بين الكويت والعراق وإقليم كوردستان، بالإضافة إلى الأوضاع الداخلية في العراق وإقليم كوردستان، والعلاقات بين أربيل وبغداد، والتطورات في سوريا والمنطقة بشكل عام".

وتابع: "أشاد الطرفان بالعلاقات التاريخية بين الكويت وإقليم كوردستان، وأكدا على أهمية تعزيز التعاون المشترك في مختلف المجالات، كما شددا على أهمية الحفاظ على الأمن والاستقرار، وإبعاد دول المنطقة عن الأزمات والتوترات".

ولفت إلى أنه "فيما يتعلق بالوضع في سوريا، أكد الجانبان على ضرورة تحقيق الأمن والاستقرار، وضمان حقوق جميع المكونات، وأكدا على أهمية استمرار جهود مكافحة الإرهاب ومواجهة تهديدات داعش".