صاعق هاون ينهي حياة الطفلة "شهد" في صلاح الدين

2025-02-14 19:00:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - صلاح الدين

أفاد مصدر أمني، اليوم الجمعة (14 شباط 2025)، بانفجار صاعق هاون من مخلفات تنظيم داعش الإرهابي في منطقة الرملة شرق قضاء العلم بمحافظة صلاح الدين، ما أدى إلى استشهاد الطفلة شهد مشعل الجبوري وإصابة شخص آخر بشظايا الانفجار.

ووفقًا للمصدر الذي تحدث لـ"بغداد اليوم"، فإن المنطقة التي وقع فيها الحادث تُعد مقصدًا للعائلات التي تزورها بين الحين والآخر لغرض التنزه، ما يثير المخاوف بشأن المخلفات الحربية المتبقية وخطورتها على المدنيين.