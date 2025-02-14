2025-02-14 19:18:04 - المصدر: ايشان

حسم وزير الخارجية فؤاد حسين، اليوم الجمعة، الجدل بشأن دعوة الرئيس الانتقالي في سوريا أحمد الشرع من عدمها لحضور القمة العربية المقرر إقامتها في بغداد الأشهر المقبلة. وقال حسين في تصريحات متلفزة، إن “العراق سيوجه دعوة للقادة العرب لحضور القمة العربية في بغداد بمن فيهم أحمد الشرع”. وأضاف، أن “العراق ليس لديه تحفظات على التعامل […]

ظهرت المقالة العراق يحسم الجدل.. الخارجية: سندعو الشرع لحضور القمة العربية في بغداد أولاً على ايشان.



