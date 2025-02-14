2025-02-14 19:18:04 - المصدر: ايشان

رفض أمين سر الفاتيكان الكاردينال بيترو بارولين خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لتهجير الفلسطينيين من غزة و”الاستيلاء” على القطاع في ثاني انتقاد شديد لسياسة ترامب من مسؤول كاثوليكي بارز هذا الأسبوع. وقال الكاردينال بارولين إنه يتعين السماح للفلسطينيين بالبقاء على أراضيهم. وأضاف خلال فعالية أقيمت بروما في وقت متأخر من مساء الخميس “لا للترحيل، وهذه […]

ظهرت المقالة لا للترحيل.. الفاتيكان يرفض مقترح ترامب لتهجير الفلسطينيين أولاً على ايشان.



