2025-02-14 19:55:07 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أشار زعيم التيار الوطني الشيعي مقتدى الصدر، يوم الجمعة، إلى أن مشكلة تجارة المخدرات وانتشارها في العراق، يقف وراءها مستفيدون من داخل الحكومة وخارجها، مرجحاً وجود أسباب سياسية وراء ذلك.

وجاء ذلك رداً على سؤال وجه إليه من أحد أتباعه، عن تجارة المخدرات، في الأسئلة التي توجه للصدر، عبر أجوبة المسائل الشرعية طبقاً لفتاوى المرجع الشيعي محمد الصدر (والد مقتدى).

وجاء في السؤال: "من أكبر المشاكل التي تواجه المجتمع العراقي هي انتشار تجارة وترويج المخدرات وزيادة عدد المتعاطين لها بشكل رهيب، وسط ضعف الإجراءات الحكومية والشعبية للحد من مخاطرها الأمنية والاجتماعية والنفسية، سيدي الحبيب هل من أساليب وطرق أكثر حزما من الممكن العمل بها المواجهة هذه الآفة التي تعود بتأثيرها السلبي وضررها على المواطن وأمنه واستقراره؟".

ورد الصدر قائلاً إن "المشكلة في إن هناك مستفيدين من (المخدرات) وأموالها وتجارتها من داخل الحكومة وخارجها مع شديد الأسف وقد يكون لأسباب سياسية إن لم تك الأمور إقتصادية".