رئيس الوزراء يشيد بدور الأونروا في مساعدة الشعب الفلسطيني

2025-02-14 20:50:01 - المصدر: واع

بغداد- واعأشاد رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الجمعة، بدور وكالة الأونروا في مساعدة الشعب الفلسطيني على مدار عقود.وقال بيان للمكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء- تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "رئيس الوزراء محمد شياع السوداني استقبل في مقر إقامته المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) فيليب لازاريني، على هامش مشاركته في مؤتمر ميونخ للأمن بدورته الـ61 ".وأشاد رئيس الوزراء- بحسب البيان- بـ "دور الوكالة المهم والحيوي الذي أسهم في مساعدة الشعب الفلسطيني طوال عقود عملها منذ أربعينيات القرن الماضي، فضلًا عن الجهود الكبيرة التي بذلتها خلال الحرب الأخيرة في غزة".وقدم رئيس الوزراء، "تعازيه بموظفي الوكالة الضحايا في الحرب"، مؤكدًا، "ضرورة استمرار العمل الإنساني والدور الدولي لمعالجة آثار الحرب ورفع معاناة الفلسطينيين".