مصرع وإصابة 7 أشخاص بحادث سير مروع وسط العراق

2025-02-14 20:50:08 - المصدر: شفق نيوز

شفقنيوز/ أفاد مصدر أمني في واسط، مساء اليوم الجمعة، بمصرع وإصابة سبعة أشخاص بحادثسير مروع على الحدود الإدارية مع محافظة بابل.

وذكرالمصدر لوكالة شفق نيوز، أن "حادث سير وقع في النعمانية غربي واسط على الطريقالمالح قرب الحدود الإدارية مع محافظة بابل نتيجة تصادم عجلتين (ستاركس وكورولا)".

وبينالمصدر، أن "الحادث أدى لمصرع امرأتين وإصابة خمسة آخرين بجروحمتفاوتة"، لافتاً إلى أن "سبب وقوع الحادث هو السرعة المفرطة لسائقي العجلتين".