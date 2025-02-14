بارزاني يلتقي الزياني على هامش مؤتمر ميونخ للأمن

2025-02-14 21:00:04 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - كردستان

التقى رئيس إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني، مساء اليوم الجمعة (14 شباط 2025)، مع عبداللطيف بن راشد الزياني، وزير خارجية مملكة البحرين، وذلك على هامش مشاركتهما في مؤتمر ميونخ للأمن.

وبحسب بيان لحكومة الإقليم، اطلعت عليه "بغداد اليوم"، جرى خلال الاجتماع "بحث العلاقات الثنائية بين مملكة البحرين والعراق وإقليم كردستان، بالإضافة إلى مناقشة آخر التطورات الإقليمية والدولية. وأكد الجانبان على أهمية تعزيز التعاون المشترك في المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية".

وأشار رئيس إقليم كردستان إلى "دور الإقليم في ترسيخ الاستقرار في المنطقة، معرباً عن رغبته في توسيع آفاق التعاون مع مملكة البحرين. من جانبه، أعرب وزير الخارجية البحريني عن رغبة بلاده في تعزيز العلاقات مع العراق وإقليم كردستان، مشيداً بدور الإقليم في حفظ الأمن والاستقرار".

كما تطرق الجانبان إلى "الوضع في سوريا وعدد من القضايا الإقليمية التي تهم البلدين، مؤكدين على أهمية الحوار والتعاون لمواجهة التحديات المشتركة".