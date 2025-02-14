سمو رئيس مجلس الوزراء يلتقي رئيس إقليم كردستان العراق على هامش أعمال مؤتمر ميونخ للأمن

2025-02-14 21:00:05 - المصدر: كونا

ميونخ (ألمانيا) 14 - 2 - (كونا) -- التقى سمو الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء اليوم الجمعة فخامة رئيس إقليم كردستان العراق السيد نيجيرفان بارزاني وذلك على هامش أعمال مؤتمر ميونخ للأمن المنعقد بمدينة ميونخ في جمهورية ألمانيا الاتحادية الصديقة.وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين الجانبين إضافة إلى تبادل وجهات النظر حول عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.حضر اللقاء معالي وزير الخارجية عبدالله علي اليحيا وسعادة الوكيل للشؤون المالية والإدارية والاتصال بديوان رئيس مجلس الوزراء الشيخ خالد محمد الخالد الصباح وسعادة مساعد وزير الخارجية لشؤون مكتب الوزير السفير بدر صالح التنيب وسعادة مساعد وزير الخارجية لشؤون أوروبا السفير صادق محمد معرفي وسعادة سفير دولة الكويت لدى جمهورية ألمانيا الاتحادية ريم محمد الخالد.(النهاية) ع س