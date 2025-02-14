التجارة تستبق حلول شهر رمضان بسلة غذائية وتحدد موعد توزيعها

2025-02-14 21:05:08 - المصدر: الفرات نيوز

{محلية: الفرات نيوز} أعلن المتحدث باسم وزارة التجارة، محمد حنون، عن توزيع وجبة جديدة من مفردات السلة الغذائية قبل حلول شهر رمضان المبارك، مؤكداً أن الوزارة حددت يوم العشرين من شباط الحالي موعداً لتوزيع هذه المفردات على المواطنين في جميع محافظات العراق.

وقال حنون في تصريح صحفي، إن الوزارة عملت على تشكيل فرق رقابية لمتابعة الأسواق وضبط أسعار المواد الغذائية الأساسية، وذلك ضمن خطتها الاستباقية لاستقبال الشهر الفضيل، مشيراً إلى أن هذه الخطوة تهدف إلى ضمان استقرار الأسعار ومنع أي ارتفاع غير مبرر يؤثر على المواطن العراقي.

وأكد حنون أن السلة الغذائية لعبت دوراً كبيراً خلال الفترة الماضية، حيث ساهمت بشكل فاعل في توفير الأمن الغذائي للمواطنين، خاصة العوائل الفقيرة والعوائل التي تعيش تحت مستوى خط الفقر، إذ تمكنت هذه الشريحة من الحصول على احتياجاتها الأساسية من المواد الغذائية بسهولة ويسر.

وأشار إلى أن العراق يُعد من الدول المستقرة غذائياً على مستوى المنطقة والعالم، بفضل السياسات الحكومية الرامية إلى تعزيز الأمن الغذائي وتوفير احتياجات السوق المحلية من المنتجات الأساسية.

وشدد المتحدث باسم وزارة التجارة على أن الوزارة استبقت قدوم شهر رمضان بجملة من الإجراءات الداعمة للاستقرار الاقتصادي المحلي، مبيناً أن هذه الجهود تأتي في إطار التزام الحكومة بتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين وضمان توفر المواد الغذائية بأسعار معقولة.

يذكر أن السلة الغذائية تعد أحد أبرز البرامج الحكومية التي تهدف إلى دعم الطبقات الفقيرة والمتعففة في المجتمع العراقي، حيث تشمل مفرداتها مواد أساسية كالطحين، والأرز، والزيت، وغيرها من الاحتياجات اليومية.