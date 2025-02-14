كوردستان لاعب أساسي بالمنطقة.. هذا ما سيبحثه رئيس الإقليم نيجيرفان بارزاني في ميونخ

2025-02-14 21:10:07 - المصدر: شفق نيوز

شفقنيوز/ كشف المتحدث الرسمي باسم رئاسة إقليم كوردستان دلشاد شهاب، مساء اليومالجمعة، عن الملفات التي سيبحثها رئيس الإقليم نيجيرفان بارزاني مع قادة الدول فيمؤتمر ميونخ للأمن، وفيما أشار إلى أن كوردستان بات لاعباً أساسياً في المنطقةالإقليمية، أكد أن أربيل تعمل وفق الدولة الاتحادية في علاقاتها الخارجية.

وقالشهاب لوكالة شفق نيوز "كما تعلمون فإن مؤتمر ميونيخ هو مؤتمر سنوي يُعقدللمسائل الأمنية، وللمرة العاشرة يشارك إقليم كوردستان فيه وهذه هي المشاركةالسادسة لرئيس الإقليم نيجيرفان بارزاني في هذا المؤتمر".

وأضاف"نحن نعيش في منطقة الشرق الأوسط التي تحصل فيها اضطرابات وتغيرات سريعة، وإقليمكوردستان ككيان دستوري ضمن الدولة العراقية لدينا تجربة ومشاركة في مكافحة الإرهابوخاصة الحرب ضد تنظيم داعش".

وأكدشهاب "إقليم كوردستان لاعب أساسي في المنطقة والمسائل التي سيتم مناقشتها معرئيس الإقليم هي التغيرات في الشرق الأوسط وما يجري في سوريا وتأثيراته على الوضعبالعراق بشكل عام وإقليم كوردستان لأن سوريا كما تعلمون دولة جارة ولديها حدودمشتركة مع كوردستان".

وتابع"وهناك مسألة تهديد الإرهاب أيضاً ضمن محاور اللقاءات إضافة إلى مجموعةتحديات تأثر على الوضع في العراق وإقليم كوردستان، لذلك نرى أنه ما زال هناك أرضيةلوجود قوى الإرهاب والفكر المتطرف في المنطقة".

وأشارإلى أن "رئيس إقليم كوردستان أكد على أن الإقليم من جهة يكافح هذه الأفكارومن ناحية يحتاج إلى دعم دولي للحفاظ على استقرار المنطقة وأن لا يتم التعامل معكوردستان كمجرد إقليم بل كلاعب أساسي في هذه المعادلة، ولاسيما الدور البارز لرئيسإقليم كوردستان من ناحية علاقاته مع قادة العالم ودول المنطقة، وعلاقات إقليمكوردستان لم تتأثر مع انقسامات المنطقة بل لعب الإقليم دوراً لتقريب وجهات النظر".

وحولزيارة رئيس إقليم كوردستان إلى سوريا، أوضح شهاب أن "تعاملنا في إقليمكوردستان مع سوريا هو في إطار الدولة الاتحادية في العراق ونحن نحب أن تكون لديناعلاقات جيدة مع جميع الدول وأي تحرك بهذا الاتجاه سيكون في إطار العراق وعلاقاتالدولة الاتحادية".

ووصلرئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني مساء أمس الخميس، إلى ألمانيا للمشاركة فيمؤتمر ميونخ للأمن.

وينعقدالمؤتمر بمشاركة عدد كبير من رؤساء الدول والحكومات ووزراء الخارجية والدفاع إلىجانب نخبة من الخبراء وصنّاع القرار في مجالات السياسة والدبلوماسية والأمنالدولي.

وذكرمصدر في رئاسة الإقليم لوكالة شفق نيوز، أن الرئيس نيجيرفان بارزاني يشارك بناءًعلى دعوة خاصة من المؤتمر، وتأتي في إطار مساعيه لتعزيز العلاقات الإقليميةوالدولية، وتسليط الضوء على التحديات الأمنية والسياسية التي تواجه الإقليموالعراق والمنطقة بصورة عامة.