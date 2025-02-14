نيجيرفان بارزاني يؤكد للصفدي رغبة الإقليم في تعزيز التعاون المشترك مع الأردن

2025-02-14 21:10:07 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ شدد رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، يوم الجمعة، خلال اجتماعه مع نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الأردني في ميونيخ، على رغبة الإقليم في تعزيز التعاون المشترك مع الأردن.

وقال المكتب الإعلامي لرئاسة الإقليم، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنه "في إطار مواصلة لقاءاته خلال مؤتمر ميونيخ للأمن، اجتمع مساء اليوم، الرئيس نيجيرفان بارزاني، رئيس إقليم كوردستان، مع أيمن حسين عبدالله الصفدي، نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين في المملكة الأردنية الهاشمية".

ولفت إلى أن "الجانبين ناقشا العلاقات بين الأردن والعراق وإقليم كوردستان، وبحثا سبل تعزيز التعاون المشترك في المجالات السياسية والاقتصادية، بالإضافة إلى آخر التطورات في المنطقة".

وأكد الرئيس نيجيرفان بارزاني، بحسب البيان، على "أهمية العلاقات مع الأردن"، مشيرًا إلى "الدور الفاعل للمملكة في دعم استقرار المنطقة، ورغبة إقليم كوردستان في تعزيز التعاون المشترك مع الأردن".

من جانبه، شدد الوزير أيمن الصفدي على "التزام الأردن بتعزيز العلاقات مع العراق وإقليم كوردستان"، مشيداً بـ"دور إقليم كوردستان في استقرار العراق والمنطقة، وأهمية استمرار الحوار والتعاون المشترك لمواجهة التحديات الإقليمية".

وبين المكتب أن "الجانبين الأوضاع الأمنية والسياسية في سوريا والمنطقة، إلى جانب عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك".