نيجيرفان بارزاني يؤكد أهمية توسيع التعاون بين كوردستان والبحرين

2025-02-14 21:10:07 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أكد رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، يوم الجمعة، أهمية توسيع آفاق التعاون بين إقليم كوردستان ومملكة البحرين في المجالات السياسية والاقتصادية.

وقال المكتب الإعلامي لرئاسة الإقليم، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنه "في إطار مشاركته بمؤتمر ميونخ للأمن، اجتمع نيجيرفان بارزاني رئيس إقليم كوردستان، مساء اليوم، مع عبداللطيف بن راشد الزياني وزير خارجية مملكة البحرين".

ولفت إلى أن "الجانبين ناقشا في الاجتماع علاقات البحرين مع العراق وإقليم كوردستان وسلّطا الضوء على آخر التطورات في المنطقة، وناقشا سبل تعزيز التعاون الثنائي في المجالات المشتركة".

وأكد الرئيس نيجيرفان بارزاني، بحسب البيان، على "أهمية توسيع آفاق التعاون بين إقليم كوردستان ومملكة البحرين في المجالات السياسية والاقتصادية"، مشيراً إلى "دور إقليم كوردستان في ترسيخ الاستقرار بالمنطقة".

من جهته، أعرب وزير الخارجية البحريني عن رغبة بلاده "في تعزيز علاقاتها مع العراق وإقليم كوردستان، وأشاد بدور إقليم كوردستان في حفظ الأمن والاستقرار بالمنطقة".

وأكد المكتب، أن "الجانبين الآراء حول الوضع في سوريا وحول مجموعة مسائل تحظى بالاهتمام المشترك".