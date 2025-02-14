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حركة الكعبي تقرر تشكيل قوة “البرهان” لمواجهة الاحتلال داخل العراق وخارجه

حركة الكعبي تقرر تشكيل قوة “البرهان” لمواجهة الاحتلال داخل العراق وخارجه
حركة الكعبي تقرر تشكيل قوة “البرهان” لمواجهة الاحتلال داخل العراق وخارجه
2025-02-14 21:18:04 - المصدر: ايشان

أعلنت حركة النجباء، تشكيل قوة جديدة اسمها “البرهان القتالية”، لمواجهة الاحتلال داخل العراق وخارجه، بحسب ما جاء في بيان الإعلان. وذكرت الحركة في بيان ورد لـ “إيشان”: “إلى أبناء شعبنا العظيم الأحرار الصامدين في وجه الظلم والعدوان وإلى كل من يؤمن بالحرية والكرامة والاستقلال تعلن المقاومة الاسلامية في العراق حركة النجباء اليوم، وفي هذه اللحظة […]

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حركة الكعبي تقرر تشكيل قوة “البرهان” لمواجهة الاحتلال داخل العراق وخارجه

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