2025-02-14 21:18:04 - المصدر: ايشان

أعلنت حركة النجباء، تشكيل قوة جديدة اسمها “البرهان القتالية”، لمواجهة الاحتلال داخل العراق وخارجه، بحسب ما جاء في بيان الإعلان. وذكرت الحركة في بيان ورد لـ “إيشان”: “إلى أبناء شعبنا العظيم الأحرار الصامدين في وجه الظلم والعدوان وإلى كل من يؤمن بالحرية والكرامة والاستقلال تعلن المقاومة الاسلامية في العراق حركة النجباء اليوم، وفي هذه اللحظة […]

ظهرت المقالة حركة الكعبي تقرر تشكيل قوة “البرهان” لمواجهة الاحتلال داخل العراق وخارجه أولاً على ايشان.



