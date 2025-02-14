مشروع فني تراثي يجمع بين الفنان ملحم زين والمايسترو علاء مجيد

2025-02-14 21:55:03 - المصدر: واع

بغداد - واعأعلن مجلس الأعمال الوطني العراقي، اليوم الجمعة، عن مشروع فني تراثي يجمع الفنان ملحم زين والمايسترو علاء مجيد.وذكر المجلس في بيان- تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)- أنه "في إطار جهوده لدعم الفن العراقي والحفاظ على هويته التراثية، استضاف مجلس الأعمال الوطني العراقي الفنان العربي ملحم زين والمايسترو العراقي علاء مجيد، حيث تم الاتفاق على إطلاق عمل فني جديد يجمع بين أصالة الصوت العربي الأصيل لملحم زين واللمسات الموسيقية للمايسترو علاء مجيد".وأضاف، أن "هذا المشروع الفني يهدف إلى إعادة تقديم التراث العراقي بأسلوب عصري يجمع بين الحداثة والأصالة، ليصل إلى الأجيال الجديدة بروح متجددة تحافظ على جوهر الفن العراقي وتاريخه العريق"، موضحًا، أن "هذا العمل سيكون بمثابة تحية فنية للإرث الموسيقي العراقي، مقدمًا بصورة مجانية من الفنان ملحم زين كهدية للشعب العراقي تقديرًا لمكانة العراق الفنية وإسهاماته الكبيرة في المشهد الثقافي العربي".وأكد المجلس التزامه، بـ "دعم المشاريع الثقافية والفنية التي تساهم في تعزيز الهوية الوطنية"، معتبرًا، "هذا العمل خطوة مهمة في مسيرة الحفاظ على التراث الموسيقي العراقي وإبرازه على المستوى العربي والدولي".وأشار إلى، أن "هذا المشروع سيعكس حرص المجلس على تشجيع المبادرات الفنية التي تعيد تقديم الفن العراقي بأسلوب إبداعي يتناسب مع تطورات الموسيقى الحديثة دون أن يفقد روحه وأصالته".وأعرب المجلس بأن "يكون هذا التعاون بين ملحم زين وعلاء مجيد نقطة انطلاق لمزيد من الأعمال التي توثق التراث العراقي وتحيي ذاكرته الفنية"، مؤكدًا، أن "الفن كان وسيبقى لغة تجمع الشعوب وتعبر عن هويتهم وتاريخهم المشترك".