مدرب منتخب الشباب يحدد سبب التعثر أمام كوريا الشمالية

2025-02-14 21:55:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

عزا مدرب منتخب شباب العراق، عماد محمد، اليوم الجمعة، (14 شباط 2025)، التعادل أمام كوريا الشمالية الى "الأخطاء" التي ارتكبها المنتخب في الشوط الثاني من المباراة التي جمعتهما أمس الخميس ضمن منافسات الجولة الأولى من المجموعة الثانية بنهائيات كأس آسيا للشباب تحت 20 عاماً وانتهت بالتعادل 1-1.

ونقل موقع الاتحاد الآسيوي، عن عماد قوله،: "مباراة كوريا الشمالية كانت الأولى لكلا الفريقين في البطولة، والمباريات الأولى دائمًا ما تكون صعبة، خاصة في هذه الفئات العمرية، نجحنا في الخروج بنقطة من هذه المباراة".

وأضاف "كان طموحنا تحقيق النقاط الثلاث، لكننا ارتكبنا بعض الأخطاء في الشوط الثاني، وهذا أمر طبيعي في المباريات الأولى، خصوصًا في هذه الأعمار، نأمل في تصحيح الأخطاء في المباراة القادمة وتقديم مستوى أفضل".

وأكد عماد، ان "جميع المباريات مهمة، سواء كانت الأولى أو الثانية أو الثالثة، مجموعتنا قوية، ولن يُحسم التأهل حتى المباراة الأخيرة".

ويخوض منتخب شباب العراق، البطولة، ضمن المجموعة الثانية، بجوار منتخبات كوريا الشمالية والسعودية والأردن.

وتستضيف دولة الصين بطولة كأس آسيا تحت 20 عامًا خلال الفترة من 12 فبراير/شباط حتى 3 مارس/آذار 2025.