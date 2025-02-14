نيجيرفان بارزاني يبحث مع رئيس إستونيا تعزيز التعاون بين أربيل وتالين

2025-02-14 21:55:07 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ بحث رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني يوم الجمعة، مع ألاري كاريس رئيس إستونيا تعزيز التعاون بين العراق واقليم كوردستان واستونيا.

جاء ذلك في إطار مؤتمر ميونيخ للأمن، بحسب بيان رئاسي ورد لوكالة شفق نيوز.

وذكر البيان؛ أن اللقاء تركز على العلاقات الثنائية بين إستونيا والعراق وإقليم كوردستان، وناقش الجانبان سبل تعزيز التعاون المشترك في مجالات الأمن، والتكنولوجيا، والتعليم.

وأعرب الرئيس نيجيرفان بارزاني عن شكره لدعم إستونيا في إطار التحالف الدولي لمكافحة الإرهاب، كما أشاد بفرص التعاون بين الطرفين في مجالات التكنولوجيا والتعليم العالي.

من جانبه، أكد الرئيس ألاري كاريس رغبة إستونيا في تعزيز علاقاتها مع إقليم كوردستان، ووجه دعوة رسمية للرئيس نيجيرفان بارزاني لزيارة إستونيا. كما شدد على أهمية التعاون المشترك لمواجهة التحديات الأمنية الإقليمية.

كما ناقش الجانبان انتخابات برلمان كوردستان، ومساعي تشكيل الحكومة الجديدة في الإقليم، إضافة إلى آخر التطورات في العراق وسوريا، إلى جانب عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، وفق البيان.