شهد طرد لاعبين من زاخو.. "ديربي" كوردستان ينتهي بالتعادل السلبي

2025-02-14 21:55:08 - المصدر: شفق نيوز

شفقنيوز/ تعادل فريق أربيل مع ضيفه زاخو، في مباراة "ديربي" إقليم كوردستان،مساء اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة 20 من دوري نجوم العراق لكرة القدم.

و‏جرتالمباراة عند الساعة السابعة والنصف مساءً في ملعب فرانسو حريري وانتهت بالتعادلالسلبي من دون أهداف.

وشهداللقاء حالتي طرد للاعبين من زاخو بأقل من ثلاث، هما محمد علي عبود، والمحترفالنيجيري ديبو جي، في الدقيقتين 76 و79 ليكمل زاخوالمباراة بتسعة لاعبين.

وبهذهالنتيجة رفع رصيده للنقطة 39 بالمركز الأول، ورفع أربيل رصيده إلى النقطة 29بالمركز الثامن.