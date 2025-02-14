الصحة: شمول عقود 315 بإجراءات الضمان الصحي

2025-02-14 22:00:01 - المصدر: واع

بغداد – واعأكد صندوق الضمان الصحي التابع لوزارة الصحة، اليوم الجمعة، أن خطة العام الحالي ستشهد إضافة مليون مستفيد جديد، فيما أشار إلى مفاتحة هيئة الرعاية الاجتماعية لشمول 450 ألفًا، أعلن شمول عقود 315 كذلك بالضمان.وقال مدير عام الصندوق علي أحمد عبيد لوكالة الأنباء العراقية (واع): إنه "بعد إنجاز المرحلتين الأولى والثانية اللتين شملتا أكثر من مليون و160 ألف مواطن ضمن محافظة بغداد بإجراءات الضمان الصحي، حدد مجلس إدارة هيئة الضمان الخطة الخاصة بعام 2025 التي ستشمل مليون مواطن عراقي ضمن منظومة الضمان الصحي"، مبينًا، أن "هذا العدد قسم إلى مجموعة محاور: الأول الموظفون بصفة إلزامية استكمالًا للفئتين الأولى والثانية من المرحلة الأولى، أما المرحلة الثانية فسيتم شمول مجموعة من موظفي الوزارات بإجراءات الضمان مع أفراد عوائلهم".وذكر، أن "القانون أكد إلزام الموظفين بإجراءات الضمان الصحي والتي تشمل فئات الموظفين كافة بمختلف درجاتهم، أما ما يخص العقود فقد تم اتخاذ قرار من قبل مجلس إدارة هيئة الضمان بشمول عقود قرار 315 بإجراءات الضمان الصحي أسوة بموظفي الملاك الدائم".وأضاف، أن "القسم الآخر هم المشمولون بشبكة الرعاية الاجتماعية كجزء من توجيهات البرنامج الحكومي لرئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني وتوجيهات وزير الصحة صالح الحسناوي بدعم ذوي الدخل المحدود، فكان تركيز هيئة الضمان الصحي على أفراد شبكة الرعاية الاجتماعية"، مشيرا إلى، أنه "تم مفاتحة هيئة الرعاية الاجتماعية لتزويدنا ببيانات لـ450,000 مواطن عراقي ضمن محافظة بغداد بغية شمولهم بإجراءات الضمان الصحي العام الحالي".