2025-02-14 22:00:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

توقع المتنبئ الجوي، صادق عطية، اليوم الجمعة، (14 شباط 2025)، بهطول أمطار مساء غد السبت في غرب البلاد مع تساقط للثلوج في الشمال.

وقال عطية في منشور على صفحته في الفيسبوك، تابعته "بغداد اليوم"، ان: "تحديثات حركة السحب المسائية لهذا اليوم، تشير الى تواجد للسحب العالية والمتوسطة وبعض السحب الواطئة غير الممطرة في أجواء بعض المدن".

وأضاف "لا توجد فرص أمطار الليلة ونهار السبت، عدا بعض الهطول الثلجي وهطول أمطار خفيفة شمال وشرق مدينتي أربيل والسليمانية، ينتهي منتصف ليلة الغد".

ولفت الى، ان "ليل السبت ستتكاثر السحب في معظم المدن، وتكون فرص الامطار مهيئة غرب البلاد في وقت متأخر من ليل السبت/ الأحد".



