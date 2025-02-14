ليل ذي قار: اعتقال "لص المراوح" وانتحار مراهق وحادث سير على طريق البصرة

2025-02-14 22:00:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ افاد مصدر امني بمحافظة ذي قار، اليوم الجمعة، بتسجيل عدة حوادث أمنية في المحافظة بينهم اعتقال لص سرق مدرسة الرفاعي شمال المحافظة.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، ان " قوة امنية في قضاء الرفاعي شمال ذي قار تمكنت من اعتقال لص عمره 17 عاما يستقل عجلة ستوتة قام بسرقة اعدادية الرفاعي للبنين، حيث عثر بحوزته على 9 مراوح سقفية ومفرغات هواء، وماطور ماء المدرسة وسلك كهربائي"، لافتا إلى أنه "تم نقله لمركز احتجاز خاص لإكمال إجراءات التحقيق معه".

وأضاف المصدر، كما ان " شابا عمره 16 عاما أقدم على الانتحار شنقا داخل منزله بقضاء النصر شمال المحافظة، دون معرفة دوافع الانتحار".

وتابع المصدر، كما ان " حادث سير وقع على الطريق الدولي الرابط بين ذي قار والبصرة وأدى لاصابة 4 اشخاص بجروح بليغة".