السوداني يستقبل مفوضة الاتحاد الأوروبي ويؤكد على تعزيز التعاون الاقتصادي والدبلوماسي

2025-02-14 22:00:11 - المصدر: قناة الاولى

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استقبل رئيس مجلس الوزراء السيد محمد شياع السوداني، في مقرّ إقامته بمدينة ميونخ، اليوم الجمعة، مفوضة الاتحاد الأوروبي لشؤون البحر الأبيض المتوسط ومنطقة الشرق الأوسط، السيدة دوبرافكا سويكا.

ناقش اللقاء سبل تعزيز العلاقات بين العراق والاتحاد الأوروبي في مختلف المجالات، واستعرض الجهود الحكومية لتنظيم اجتماعات اللجان الفرعية بين الجانبين. كما هنأ السيد السوداني السيدة سويكا بمناسبة توليها مهامها الجديدة، مؤكداً اتفاقه مع رئيس المجلس الأوروبي على التعاون المشترك والرغبة في عقد "مجلس التعاون" الثنائي هذا العام.

كما أكد رئيس مجلس الوزراء إصرار الحكومة على حل مسألة رفع الحظر الجوي الأوروبي عن الخطوط الجوية العراقية، ومشاركة سلطة الطيران المدني في الاجتماعات الفنية مع فريق السلامة الجوية الأوروبي لمتابعة تنفيذ التوصيات وتقييم التقدم في تطبيق معايير السلامة الدولية.

وأشار السيد السوداني إلى رغبة العراق في إعادة الدول الأوروبية فتح بعثاتها الدبلوماسية في بغداد، وفتح بعثات جديدة في بعض المدن الأوروبية، بالإضافة إلى تشجيع تعزيز استثمارات الشركات الأوروبية في العراق، خصوصاً في مجالات البيئة والطاقة والزراعة الحديثة.

من جانبها، أعربت السيدة سويكا عن رغبتها في تعزيز العلاقات الاقتصادية ودعم الشركات الأوروبية في العراق، في ضوء المشاريع الاستراتيجية والاستثمارية التي أعلن عنها العراق.



