رئيس الوزراء: العراق يدرس فتح بعثات جديدة له في بعض المدن الأوروبية

2025-02-14 22:05:01 - المصدر: واع

بغداد - واعأكد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الجمعة، أن العراق يدرس فتح بعثات جديدة له في بعض المدن الأوروبية، فيما شدد على رغبة العراق في إعادة جميع الدول الأوروبية فتح بعثاتها الدبلوماسية في بغداد.وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان- تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، التقى في مقر إقامته بميونخ، اليوم، مفوضة الاتحاد الأوروبي لشؤون البحر الأبيض المتوسط ومنطقة الشرق الأوسط دوبرافكا سويكا".وأضاف البيان، أن "اللقاء شهد بحث العلاقات مع المفوضية الأوروبية وسبل تعزيزها في مختلف المجالات واستعراض جهود الحكومة لتحقيق انعقاد اجتماعات اللجان الفرعية بين الجانبين".وهنأ رئيس مجلس الوزراء- بحسب البيان- "سويكا لتوليها مهامها الجديدة"، مؤكدًا، "الاتفاق مع رئيس المجلس الأوروبي على التعاون المشترك، والرغبة في عقد (مجلس التعاون) الثنائي خلال هذا العام".وأكد السوداني إصرار الحكومة على "حل مسألة رفع الحظر الجوي الأوروبي عن الخطوط الجوية العراقية، ومشاركة سلطة الطيران المدني في الاجتماع الفني مع فريق السلامة الجوية الأوروبي، لبحث تنفيذ التوصيات وتقييم التقدم الذي أحرزه العراق في تطبيق معايير السلامة الدولية".وشدد على، "رغبة العراق في إعادة جميع الدول الأوروبية فتح بعثاتها الدبلوماسية في بغداد، كما يدرس العراق حاليًا فتح بعثات جديدة له في بعض المدن الأوروبية، فضلًا عن حث الجانب الأوروبي على تعزيز استثمارات الشركات الأوروبية في العراق، خاصة في مجالات البيئة والطاقة والزراعة بالتقنيات الحديثة".من جانبها، أبدت سويكا "الحرص والرغبة في تعزيز وتنمية العلاقات الاقتصادية، ودعم عمل الشركات الأوروبية إلى العراق، في ضوء المشاريع الاستراتيجية والاستثمارية التي أعلن عنها العراق".