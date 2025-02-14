2025-02-14 22:18:04 - المصدر: ايشان

أفادت مصادر محلية، بحدوث جريمة قتل في منطقة الأمين شرقي العاصمة بغداد. وقالت المصادر، لـ”إيشان”، إن “امرأة أقدمت على قتل زوجها بضربه على رأس بأداة ثقيلة، أثناء نومه في غرفته”. وأشارت إلى أن “الزوج وجد مقتولاً في مكانه، بينما فرت الفاعلة إلى جهة مجهولة”. وبينت المصادر أن “الجريمة هزت سكان منطقة الأمين الثانية، خصوصاً وإنها […]

ظهرت المقالة قتيلُ عيد الحب.. امرأة تهشم رأس زوجها أثناء نومه في بغداد أولاً على ايشان.



