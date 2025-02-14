ذي قار.. القبض على متهمين اثنين احدهما بسرقة احدى المدارس

2025-02-14 23:05:04 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

أعلنت قيادة شرطة ذي قار، اليوم الجمعة، (14 شباط 2025)، عن إلقاء القبض على متهمين اثنين احدهما بسرقة احدى المدارس.

وقال المكتب الاعلامي لقيادة شرطة ذي قار، تلقته "بغداد اليوم"، ان: "قسم شرطة قضاء الرفاعي، ألقى القبض على متهم مطلوب وفق المادتين (432 , 249) فيما تمكنت قوة من القسم ذاته وبعد معلومات من المواطنين من القبض على متهم متلبساً بسرقة احدى المدارس وضبط بحوزته مواد كهربائية مسروقة".

وأشار البيان الى "اتخاذ الاجراءات القانونية بحق المتهمين وتوقيفهما".



