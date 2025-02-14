زوجة تقتل زوجها أثناء نومه ضمن منطقة الامين ببغداد

2025-02-14 23:05:04 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أفاد مصدر أمني، اليوم الجمعة (14 شباط 2025)، بأن زوجة قامت بقتل زوجها أثناء نومه داخل غرفة منزلهما في منطقة الأمين، باستخدام مسدسه الشخصي. الزوج، الذي يعمل موظفاً في مؤسسة الكهرباء.

وبحسب المصدر الذي تحدث لـ"بغداد اليوم"، فقد "وصلت قوة أمنية إلى مكان الحادث وتمكنت من اعتقال الزوجة قبل أن تتمكن من الفرار".

ووفقا للمصدر، أشارت الزوجة في اعترافاتها الأولية إلى "وجود مشاكل عائلية بينها وبين زوجها، دون أن توضح تفاصيل إضافية في هذه المرحلة".

وقد تم نقل الجثة، بحسب المصدر، إلى "المستشفى لإجراء اللازم، بينما تخضع الزوجة للتحقيق لمعرفة المزيد من التفاصيل حول دوافع الجريمة والظروف المحيطة بها".



