‏مصدر مسؤول ينفي إصدار إحدى الفصائل العراقية بيان تتوعد فيه القوات الأمريكية

2025-02-14 23:35:02 - المصدر: واع

بغداد – واعنفى ‏مصدر مسؤول، إصدار إحدى الفصائل العراقية بيان تتوعد فيه القوات الأمريكية.وذكر المصدر لوكالة الانباء العراقية (واع)، أنه "ينفي إصدار إحدى الفصائل العراقية بيان تتوعد فيه القوات الامريكية"، مؤكداً أن "هناك أطراف تقف وراء إصدار بيانات مفبركة لإثارة الفوضى والفتن".