الأمن النيابية تكشف لشفق نيوز عن "تغييرات جديدة" في وزارة الدفاع

2025-02-14 23:40:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ كشف نائب رئيس لجنة الأمن والدفاع في مجلس النواب العراقي نايف الشمري، اليوم الجمعة، عن تغييرات في مناصب عليا بوزارة الدفاع.

وقال الشمري، في تصريح لوكالة شفق نيوز، إن "تغييرات حصلت في وزارة الدفاع بأمر من الوزير ثابت العباسي".

وأضاف الشمري، أن "التغييرات شملت تكليف اللواء الركن كاظم جعفر غيلان، قائدا لعمليات غرب نينوى، وتكليف اللواء الركن علي فاضل عمران، مديراً عاماً لدائرة المحاربين، وكذلك تكليف اللواء الركن إياد صالح الشمري، بمهام قائد الفرقة الخامسة عشر الجيش العراقي".

وفي وقت سابق تم تكليف اللواء الركن قتيبة الجبوري قائد الفرقة الخامسة عشر في الجيش العراقي بمهام قائد عمليات نينوى بدلا من قائد عمليات نينوى السابق اللواء الركن طه عسكر اللهيبي.