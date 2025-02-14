رئيس الوزراء يؤكد استمرار دعم العراق بادامة الحوار في اليمن

2025-02-14 23:45:02 - المصدر: واع

بغداد – واعأكد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، استمرار دعم العراق وجهوده في ادامة الحوار في اليمن.وذكر المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، أن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، استقبل اليوم الجمعة، بمقر اقامته في ميونخ، رئيس مجلس القيادة الرئاسي في الجمهورية اليمنية رشاد العليمي، وتطرق اللقاء الى بحث تعزيز العلاقات الثنائية في مختلف المجالات، فضلاً عن استعراض مجمل القضايا العربية والإقليمية وضرورة توحيد المواقف والرؤى لتعزيز الأمن والاستقرار وحقوق الشعوب الشقيقة والصديقة في العيش الآمن والتنمية."وأكد السوداني على "استمرار دعم العراق وجهوده في ادامة الحوار في اليمن، ودعم المبادرات الرامية لتسوية الأزمات الراهنة والعمل على تحقيق الأمن والسلام."من جانبه، أشاد العليمي "بمواقف العراق وسياسته المتوازنة إزاء ما تشهده المنطقة من أزمات واحداث في إطار التحركات الساعية لبسط الاستقرار والتهدئة فيها".