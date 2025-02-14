رئيس الوزراء يؤكد ضرورة توحيد الجهود لتهدئة الأوضاع في الشرق الأوسط

2025-02-14 23:45:02 - المصدر: واع

بغداد – واعأكد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، ضرورة توحيد الجهود لتهدئة الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط.وذكر المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، أن " رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، استقبل اليوم الجمعة في مقر إقامته بمدينة ميونخ، الرئيس التنفيذي لمجموعة الأزمات الدولية (ICG) كومفورت إيرو".وأضاف، أنه "شهد اللقاء التباحث في تطوير التعاون المشترك بين العراق ومجموعة الأزمات الدولية، وضرورة توحيد الجهود لتهدئة الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط وحل النزاعات لتعزيز السلم والأمن الدوليين."وأشار السوداني، بحسب البيان، الى "رؤية العراق وطروحاته الداعمة لإنهاء التوترات وفرض الاستقرار من خلال تعزيز العمل الإقليمي والدولي الجماعي، وعبر السعي نحو تحقيق التنمية والازدهار المستدام في المجتمعات. "من جانبها، أشادت كومفورت ايرو "برؤية العراق الداعمة لإحلال السلام وحرصه على دعم جهود المجتمع الدولي لفرض الأمن والاستقرار".