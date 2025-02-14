وزير الخارجية لمفوضة الاتحاد الأوروبي: العراق قلق إزاء الأوضاع في غزة

2025-02-14 23:45:02 - المصدر: واع

بغداد – واعأكد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية، فؤاد حسين، خلال لقائه، دوبرافكا شويتسا، مفوضة الاتحاد الأوروبي لشؤون البحر المتوسط ، أن العراق قلق إزاء الأوضاع في غزة.وذكر بيان لوزارة الخارجية تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، أن "نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية، فؤاد حسين، التقى اليوم الجمعة ، دوبرافكا شويتسا، مفوضة الاتحاد الأوروبي لشؤون البحر المتوسط (شمال إفريقيا والشرق الأوسط)، وذلك على هامش أعمال مؤتمر ميونخ للأمن في ألمانيا."وأضاف، أنه "خلال اللقاء، تم التأكيد على أهمية إقامة شراكة استراتيجية بين العراق والاتحاد الأوروبي، حيث أشاد الوزير بجهود الاتحاد في تعزيز التنمية الاقتصادية في منطقة البحر المتوسط."وتابع: "كما استعرض مسار العملية الديمقراطية في العراق، مرحباً بالأفكار التي طرحتها المفوضة"، مشيراً إلى "الفرص الكبيرة المتاحة أمام الشركات الأوروبية للاستثمار في العراق".وفي سياق آخر، أعرب فؤاد حسين عن "قلق العراق إزاء الأوضاع في غزة"، مؤكداً "موقف العراق الداعم لحل الأزمات عبر الحوار والوسائل السلمية".وفي ختام اللقاء، وجّه الوزير دعوة رسمية إلى دوبرافكا شويتسا لزيارة العراق، لتعزيز التعاون الثنائي بين الجانبين.