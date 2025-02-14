بعد توقفه ليومين.. طواقم نفط الشمال تعيد ضخ الغاز من حقل عجيل النفطي

2025-02-14 23:45:09 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلن مصدر مسؤول في شركة نفط الشمال، يوم الجمعة، عن استئناف الضخ في حقل عجيل النفطي، بعد توقف استمر يومين نتيجة انفجار وقع في أحد أنابيب نقل الغاز بسبب تقادُمه.

وقال المصدر وكالة شفق نيوز، إن "الطواقم الفنية في شركة نفط الشمال وبعد تلقيها معلومات عن وجود انفجار في أحد أنابيب نقل الغاز وتمكنت الطواقم من إصلاح الأنبوب، وأستُؤنف الضخُ عبر خط تصدير الغاز (30) عقدة في حقل عجيل النفطي، بعد توقف دامَ أقل من (48) ساعة نتيجة تآكل الأنبوب الناقل بسبب تقادُمه".

ولفت إلى أن "الطواقم الهندسية والفنية تعمل على معالجة الضرر الحاصل في أنبوب الغاز (30 عقدة) عجيل، وأجرت أعمال الحفر بمسافة (50 متراً) وبعمق (3.5 أمتار)، لغرض كشف الأنبوب وقطع الجزء المتضرر واستبداله بأنبوب جديد، وبطول (16.5 متراً)، مع لحام الفلنجات بقياس (30 × 600) عدد/2 وإعادة تشغيل الخط بطاقة إنتاجية (140 مقمق) إلى غاز الشمال".

وأفاد مصدر مسؤول في دائرة بيئة صلاح الدين، مساء الأربعاء الماضي، بانفجار في أحد أنابيب نقل الغاز الطبيعي من حقل عجيل النفطي، ما أدى إلى انتشار رائحة الغاز في مناطق واسعة من المحافظة.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، أن "الرائحة التي انتشرت في قضائي الدور وسامراء ووصلت إلى مناطق واسعة بمحافظة صلاح الدين مساء اليوم، سببها حدوث تسرب للغاز من أحد خطوط نقل الغاز الطبيعي من حقل عجيل إلى شركة غاز الشمال على طريق كركوك - تكريت".

وأضاف المصدر أن "انفجار الأنبوب المخصص لنقل الغاز ناتج عن تقادمه"، مشيراً إلى أن "طواقم فنية تعمل على إعادة السيطرة على الغاز بقطعه من مصدره وثم معالجة التآكل الحاصل في الأنبوب لغرض إعادة ضخ الغاز فيه من حقل عجيل اتجاه شركة غاز الشمال".