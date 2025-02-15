الدفاع تنفي إجراء تنقلات للقيادات والضباط

2025-02-15 00:30:02 - المصدر: واع

بغداد – واعنفت وزارة الدفاع، إجراء تنقلات داخل الوزارة للقيادات والضباط.وذكرت الوزارة في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، أنها "تنفي الأخبار التي جرى تداولها عبر مواقع ومنصات التواصل الاجتماعي، والتي تفيد بإجراء تنقلات داخل الوزارة للقيادات والضباط"، مؤكدة أن "هذه الأخبار كاذبة وعارية عن الصحة".وأضافت، أن "الأخبار الرسمية الخاصة بها وبقادة الجيش يجري نشرها عبر الموقع الرسمي للوزارة ((www.mod.mil.iq )) وعبر مناصات التواصل الاجتماعي الخاصة بها والموثقة".