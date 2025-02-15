العثور على جثة شابة متوفية داخل منزلها في منطقة شهداء البياع

2025-02-15 00:45:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أفاد مصدر أمني، اليوم السبت (15 شباط 2025)، بالعثور على جثة شابة يتراوح عمرها بين 18 و25 عاماً داخل منزلها في منطقة شهداء البياع ببغداد.

وبحسب المصدر الذي تحدث لـ"بغداد اليوم"، تبين أن الوفاة حدثت منذ حوالي 4 أيام، حيث تم رفع الجثة ونقلها لإجراء التشريح الطبي لمعرفة ملابسات الحادثة.

وأشار المصدر إلى أن خبير الأدلة الجنائية يقوم بالتحقيق في الحادثة، حيث لا تزال الأسباب الكامنة وراء الوفاة مجهولة حتى الآن. وتشير الشكوك الأولية إلى احتمالية وجود ظروف جنائية وراء الحادثة، مما يستدعي إجراء فحوصات دقيقة لتحديد سبب الوفاة.

وتعمل الجهات الأمنية على جمع الأدلة والاستماع إلى أقوال الجيران والأشخاص المقربين من الضحية للوصول إلى معلومات تساعد في كشف الحقيقة.