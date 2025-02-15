مصدر أمني: إطلاق نار كثيف في منطقة العامرية ببغداد دون معرفة الأسباب

2025-02-15 00:45:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أفاد مصدر أمني، اليوم السبت (15 شباط 2025)، بسماع دوي إطلاق نار كثيف في منطقة العامرية والمناطق المجاورة لها في بغداد، دون معرفة الأسباب الكامنة وراء هذه الحادثة حتى الآن.

وأشار المصدر، الذي تحدث لـ"بغداد اليوم"، إلى أن القوات الأمنية انتقلت على الفور إلى مكان الحادث للتحقيق في الأمر وضبط الوضع الأمني، ولم ترد أي تقارير عن إصابات أو أضرار مادية حتى لحظة إصدار هذا البيان.

وتعمل الجهات الأمنية على تحديد مصدر إطلاق النار والأسباب المحتملة لهذه الحادثة، سواء كانت ناجمة عن خلافات عائلية أو عشائرية، أو أي أسباب أخرى.



