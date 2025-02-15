حوادث "ملغومة" متتالية تهدد البصريين

2025-02-15 02:20:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، ليل الجمعة السبت، برفع مخلف حربي في قضاء الزبير غربي البصرة، من دون تسجيل أي أضرار بشرية أو مادية، وذلك بالتزامن مع حادثي انفجار لغمين أرضيين في وقتٍ سابق.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "الفرق المختصة تمكنت من رفع مخلف حربي عبارة عن إطلاقة مقاومة للطائرات عيار 35 ملم، مساء الجمعة، دون أن يتسبب ذلك بأي حادث يُذكر".

ويأتي هذا التطوّر بعد مصرع ثلاثة أطفال مساء الجمعة أثناء لعبهم كرة القدم في قضاء أبي الخصيب جنوبي البصرة، إثر انفجار لغمٍ أرضي في المنطقة، ما أدى إلى مقتلهم على الفور.

كما شهدت المحافظة انفجاراً آخر ظهر السبت الماضي، استهدف عائلة كانت في طريقها إلى مزرعتها شمالي البصرة، وأسفر عن وفاة طفلين وشابين وإصابة امرأة بجروح بالغة.

وتواجه محافظة البصرة تحديات متواصلة بسبب وجود مخلفات حربية وألغامٍ أرضية متبقية منذ الحروب السابقة، ما يشكل خطراً على حياة المدنيين، لا سيما في المناطق الزراعية والأراضي المفتوحة التي لم تخضع لإجراءات المسح وإزالة الألغام بشكلٍ كامل.