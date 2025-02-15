وكيل صلاح يوجه رسالة قصيرة إلى سلوت

2025-02-15 08:30:02 - المصدر: واع

متابعة-واعوجَّه رامي عباس، وكيل النجم المصري محمد صلاح، رسالة قصيرة إلى مدرب ليفربول، آرني سلوت، في ظل استمرار حالة عدم اليقين بشأن مستقبل اللاعب في النادي.ويُعد صلاح، 32 عامًا، واحدًا من 3 لاعبين في ليفربول تنتهي عقودهم بنهاية الموسم الحالي، وقد تحدث في وقت سابق عن وضعه الحالي، حيث أعرب عن استيائه لعدم تلقيه عرضًا جديدًا من النادي في كانون الأول الماضي، كما ألمح إلى أن هذا الموسم قد يكون الأخير له مع الفريق.ورغم هذه التكهنات، تلقى جماهير ليفربول دفعة معنوية بعد التعليق الأخير لوكيل صلاح، الذي قدم إشادة واضحة بالمدرب سلوت، ما أثار التساؤلات حول مستقبل اللاعب مع الفريق.ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلي ميل"، رد رامي عباس على منشور عبر منصة "إكس"، تضمن صورة للمدرب الهولندي، وهو يقف خلف جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث يتصدر ليفربول بفارق 7 نقاط، وكتب تعليقًا مقتضبًا قال فيه: "ممتاز في عمله".ويُعرف عباس بأنه شخصية حذرة للغاية في تصريحاته، ونادرًا ما يدلي بتعليقات لا تتعلق مباشرة بموكله، لذا فإن دعمه العلني لسلوت يُعد إشارة مثيرة للاهتمام، خاصة مع استمرار التكهنات بشأن عقد صلاح.المصدر : كورة