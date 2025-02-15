خام البصرة يسجل خسائر اسبوعية ‎

2025-02-15 09:40:07 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ سجل خام البصرة بنوعيه الثقيل والمتوسط خسارة خلال الأسبوع الماضي.

وأغلق خام البصرة الثقيل في آخر جلسة له من يوم الجمعة على ارتفاع بلغ 34 سنتا ليصل الى 74.53 دولارا، إلا أنه سجل خسارة أسبوعية بلغت 44 سنتا بما يعادل 0.59%.

فيما أغلق خام البصرة المتوسط في آخر جلسة له على ارتفاع ايضا بلغ 34 سنتا ليصل الى 77.58 دولارا، وسجل خسارة أسبوعية بلغت 54 سنتا أو ما يعادل 0.69%‎.

وسجل خام برنت، زيادة أسبوعية بنسبة 0.5% تقريباً، بينما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط نحو 0.01%.