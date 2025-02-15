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اليوم .. أربع مواجهات في ختام الجولة الـ 20 لدوري نجوم العراق

اليوم .. أربع مواجهات في ختام الجولة الـ 20 لدوري نجوم العراق
اليوم .. أربع مواجهات في ختام الجولة الـ 20 لدوري نجوم العراق
2025-02-15 09:45:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ تقام اليوم السبت أربع مباريات في ختام منافسات الجولة الـ 20 لدوري نجوم العراق لكرة القدم، في بغداد السليمانية والرمادي وكربلاء.

‏وتجري مباراة واحدة عند الساعة ‏الـ 2:00 من بعد الظهر تجمع فريق نوروز مع ضيفه فريق الزوراء وتقام المباراة على ملعب نوروز.

‏بينما تقام مباراة واحدة عند الساعة الـ 2:30 من بعد الظهر تجمع فريق الحدود وضيفه فريق الميناء ويحتضن اللقاء ملعب الساحر أحمد راضي.

‏بينما تجري مباراة واحدة عند الساعة الـ 5:00 عصراً تجمع فريق الكرمة وضيفه فريق القوة الجوية وتقام المباراة على ملعب الرمادي.

‏وتختتم مباريات اليوم الأخير من الجولة الـ 20 عند الساعة الـ 7:30 مساء ، بلقاء يجمع فريق كربلاء مع ضيفه فريق نفط ميسان وتقام المباراة على ملعب كربلاء الدولي .

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