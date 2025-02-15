اليوم .. أربع مواجهات في ختام الجولة الـ 20 لدوري نجوم العراق

2025-02-15 09:45:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ تقام اليوم السبت أربع مباريات في ختام منافسات الجولة الـ 20 لدوري نجوم العراق لكرة القدم، في بغداد السليمانية والرمادي وكربلاء.

‏وتجري مباراة واحدة عند الساعة ‏الـ 2:00 من بعد الظهر تجمع فريق نوروز مع ضيفه فريق الزوراء وتقام المباراة على ملعب نوروز.

‏بينما تقام مباراة واحدة عند الساعة الـ 2:30 من بعد الظهر تجمع فريق الحدود وضيفه فريق الميناء ويحتضن اللقاء ملعب الساحر أحمد راضي.

‏بينما تجري مباراة واحدة عند الساعة الـ 5:00 عصراً تجمع فريق الكرمة وضيفه فريق القوة الجوية وتقام المباراة على ملعب الرمادي.

‏وتختتم مباريات اليوم الأخير من الجولة الـ 20 عند الساعة الـ 7:30 مساء ، بلقاء يجمع فريق كربلاء مع ضيفه فريق نفط ميسان وتقام المباراة على ملعب كربلاء الدولي .