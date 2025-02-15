2025-02-15 10:00:04 - المصدر: ايشان

من المتوقع أن يشهد قطاع غزة اليوم السبت، دفعة جديدة من تبادل الأسرى بين إسرائيل وحركة حماس، تنفيذاً للمرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار الذي بدأ سريانه في 19 كانون الثاني/يناير الماضي. إذ يتوقع أن تفرج حماس عن كل من الإسرائيليين يائير هورن وساجي ديكل حن وساشا ألكسندر تروبنوف بعد أن ساعد وسطاء مصريون […]

ظهرت المقالة غزة تستعد لعملية التبادل السادسة مع الكيان بـ3 رهائن مقابل 369 أسيراً أولاً على ايشان.



