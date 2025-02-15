اليوم .. نوروز يضيف الزوراء في أبرز مباريات الجولة (20) من دوري النجوم

2025-02-15 10:30:03 - المصدر: واع

بغداد-واعتختتم اليوم السبت منافسات الجولة الـ(20) من دوري نجوم العراق للمحترفين للموسم الحالي (2024-2025)،بإقامة (4) مباريات في بغداد والمحافظات.ويستضيف فريق نوروز صاحب المركز الحادي عشر برصيد (26) نقطة على ملعبه في السليمانية نظيره الزوراء الذي يحل في المركز الثالث برصيد (36) نقطة، فيما يشهد ملعب الساحر أحمد راضي لقاء الحدود صاحب المركز التاسع عشر برصيد (10) نقاط مع القادم من الجنوب فريق الميناء البصري الذي يأتي في المركز السادس عشر برصيد (20) نقطة.ويضيف ملعب الرمادي مباراة فريق الكرمة صاحب المركز الرابع عشر برصيد (24) نقطة مع القوة الجوية الذي يحتل المركز السادس برصيد (34) نقطة، بينما يشهد ملعب كربلاء مباراة أصحاب الأرض صاحب المركز الثامن عشر برصيد (15) نقطة مع فريق نفط ميسان الذي يحتل المركز الثاني عشر برصيد (26)نقطة.