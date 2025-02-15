محافظة الأنبار تشهد أكبر مسابقة لحفظ القرآن الكريم بمشاركة 8500 متسابق

2025-02-15 10:45:02 - المصدر: واع

الأنبار – واع – أحمد الدليميإنطلقت في محافظة الأنبار أكبر مسابقة لحفظ القرآن الكريم بمشاركة 8500 متسابق من جميع الإعمار بما في ذلك ذوي الهمم، تحت شعار "أجيال القرآن".المسابقة التي ينظمها جامع الخلافة الراشدة في الرمادي، تركز هذا العام على حفظ سورة الحجرات، بهدف تعزيز القيم الإسلامية وتثقيف الأجيال بالأخلاق الحميدة.وقال أحد منظمي المسابقة، زيد المعيوف، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "المسابقة القرآنية المباركة الموسومة بـ (أجزاء القرآن الثالثة) تقام في جامع الخلافة الراشدة بمدينة الرمادي، وقد سميت هذه المسابقة بـ (أجيال القرآن)، وهي مخصصة لحفظ سورة الحجرات".وأضاف المعيوف أن "المسابقة شهدت مشاركة 8500 متسابق من الذكور والإناث، من مختلف الأعمار، ومن جميع أقضية ونواحي محافظة الأنبار، وتهدف المسابقة إلى التشجيع على حفظ كتاب الله سبحانه وتعالى، وتعميق الوعي القرآني في المجتمع".وأشار إلى أن "الموسم الماضي شهد مسابقة لحفظ سورة الملك، والتي شارك فيها 3000 متسابق، أما هذا الموسم فقد تم اختيار سورة الحجرات، التي تتناول العديد من الآداب والفضائل الإسلامية التي تعزز القيم والمبادئ الأخلاقية في الأجيال القادمة"، منوهاً بأن "الاختبارات تجري حالياً للمشاركين في قضاء الرمادي، على أن تتوجه الاختبارات إلى الأقضية الأخرى لاختبار المتسابقين بحسب مناطقهم".وأوضح المعيوف أن "هناك مشاركة واسعة من جميع فئات المجتمع، بما في ذلك ذوي الهمم، الذين قدموا أداءً مميزاً في هذه المسابقة".